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На трассе в Полоцком районе неизвестные разбросали самодельные ежи

25.11.2020 18:07 — ЧП | БT  
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Источник материала: БT

Следственный комитет расследует уголовное дело по факту хулиганства в Полоцком районе: на трассе неизвестные разбросали самодельные ежи. Эта история случилась еще 14 ноября. В результате у четырех машин, которые принимали участие в патриотическом автопробеге, оказались пробиты шины, и это могло привести к негативным последствиям. В СК этот инцидент связывают с влиянием деструктивных телеграм-каналов.

Оксана Лазько, официальный представитель УСК Беларуси по Витебской области: "Установлено, что накануне произошедшего в телеграм-каналах были призывы к данным действиям. По данному факту Полоцким районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление причастных к совершению данного преступления. Расследование продолжается".

Такие случаи не единичны. Первый раз сваренные вместе и заточенные гвозди появились в октябре на маршруте Минск - Могилев недалеко от Смиловичей. На них наехала машина, которая двигалась во главе колонны автопробега.


 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Следственный комитет расследует уголовное дело по факту хулиганства в Полоцком районе: на трассе неизвестные разбросали самодельные ежи. Эта история случилась...
 
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