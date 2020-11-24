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В одном из радикальных телеграм-каналов появился призыв избивать детей милиционеров
Источник материала: БT
Блокировать железнодорожные пути, сжигать киоски и изготавливать коктейли Молотова - на этом не останавливаются некоторые радикальные телеграм-каналы - есть и другие призывы. Так, накануне в одном из каналов, призывающих к протестам, появился призыв избивать детей милиционеров. И там же вопрос: опасно ли их отпускать после пыток? Вот такой показательный пример, как написали сами авторы публикации БЧБ РЭПа. Как говорится, без комментариев.
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Блокировать железнодорожные пути, сжигать киоски и изготавливать коктейли Молотова - на этом не останавливаются некоторые радикальные телеграм-каналы - есть и...
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