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Ни цвета, ни запаха: пара погибла от угарного газа в Любанском районе

25.11.2020 10:51 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 ноя - Sputnik. Эксперты устанавливают точную причину смерти двух пенсионеров в Любанском районе Минской области, которые, по предварительным оценкам, отравились угарным газом, сообщили в пресс-службе МЧС.

YouTube/МЧС Гомельской области
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Сообщение о том, что в жилом доме в деревне Коммуна обнаружены тела мужчины и женщины, поступило спасателям накануне.

"Прибывшими на место спасателями было установлено, что причиной предполагаемой гибели явилось отравление угарным газом. В доме была преждевременно закрыта заслонка дымохода печи", - сообщили Sputnik в МЧС.

Как пояснили спасатели, чаще всего люди гибнут от угарного газа поздней осенью и зимой, когда начитается сезон использования печей для обогрева частных домов.

По словам специалистов, основной опасностью угарного газа является то, что он не имеет ни цвета, ни запаха, люди не ощущают отравление.

Окись углерода соединяется в крови с гемоглобином и образуется вещество красного цвета - карбоксигемоглобин, поэтому часто тела погибших имеют розовый оттенок. Медики называют такие случаи "розовой смертью".

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Теги: Гомель, Минск
 
 
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Пик случаев так называемой "розовой смерти" приходятся на холодное время года, когда топят печи и включают подогрев в автомобилях.
 
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