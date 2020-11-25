Экс-супруга Прилучного пострадала после избиения актера

Источник материала: Sputnik Беларусь

Актриса Агата Муцениеце откровенно рассказала о таинственном случае после избиения бывшего мужа Павла Прилучного: звезда пострадала от "атаки полтергейста".

Актер сериала "Мажор" Павел Прилучный попал в больницу с тяжелыми травмами лица и головы. Это случилось в ночь с 22 на 23 ноября. После госпитализации он хранил молчание и лишь спустя время впервые прокомментировал случившееся .

Агата Муцениеце откровенно рассказала о мистическом происшествии после госпитализации бывшего мужа - неожиданное признание актрисы застало поклонников врасплох.

По словам актрисы, на нее "будто напал полтергейст": сначала постоянно мигали все уличные фонари, а после полетела электроника, например, в машине начали открываться и закрываться окна.

"Похоже на фильм ужасов. Сегодня точно лягу спать с телевизором", - высказалась экс-возлюбленная Прилучного в сторис Instagram.

Напомним, что брак звезд не выдержал проверку самоизоляцией: пара развелась летом 2020 года. Но после своего избиения и госпитализации Прилучный позвонил экс-супруге и детям .

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