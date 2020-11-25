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Экс-супруга Прилучного пострадала после избиения актера
25.11.2020 11:41 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Актриса Агата Муцениеце откровенно рассказала о таинственном случае после избиения бывшего мужа Павла Прилучного: звезда пострадала от "атаки полтергейста".
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Актер сериала "Мажор" Павел Прилучный
Агата Муцениеце откровенно рассказала о мистическом происшествии после госпитализации бывшего мужа - неожиданное признание актрисы застало поклонников врасплох.
По словам актрисы, на нее "будто напал полтергейст": сначала постоянно мигали все уличные фонари, а после полетела электроника, например, в машине начали открываться и закрываться окна.
"Похоже на фильм ужасов. Сегодня точно лягу спать с телевизором", - высказалась экс-возлюбленная Прилучного в сторис Instagram.
Напомним, что брак звезд не выдержал проверку самоизоляцией: пара развелась летом 2020 года. Но после своего избиения и госпитализации Прилучный
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Звезда сериала "Закрытая школа" рассказала о странном мистическом происшествии, произошедшем с ней после госпитализации бывшего возлюбленного.
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