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Оскорбил командира ОМОНа: в Минске начали судить студента иняза

25.11.2020 11:41 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 ноя – Sputnik. Суд Фрунзенского района Минска 25 ноября начал рассмотрение уголовного дела об оскорблении полковника милиции, начальника ОМОНа Минска Дмитрия Балабы.

Обвиняемым по данному делу проходит минский студент, передает корреспондент Sputnik во вторник из зала суда.

В начале судебного заселения прокурор зачитала ходатайство потерпевшего Балабы рассматривать дело в суде без него из-за болезни. Командир ОМОНа попросил взыскать с обвиняемого 1000 рублей за нанесение ему морального вреда.

Обвиняемый 2001 года рождения, является студентом иняза.

Прокурору понадобилось около пяти минут, чтобы огласить обвинение, в соответствии с которым обвиняемый написал на стене дома, где проживает потерпевший, "Балаба – убийца".

Обвиняемый вину свою признал и заявил в суде, что осознавал, что совершал оскорбление Балабы.

"Я полностью осознал вину и раскаиваюсь в совершенном. ... Я принес на следующий день публичные извинения Балабе", – сказал обвиняемый.

Обвиняемый согласился давать показания в суде.

Во время допроса прокурора в свободном рассказе он сообщил, что вечером, когда он совершил противоправное деяние, он встретился с друзьями возле ТЦ у станции метро "Каменная Горка".

Корреспондент Sputnik следит за ходом заседания в зале суда, материал будет обновляться по мере поступления информации

 
Теги: Минск
 
 
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Балаба в суд не явился из-за болезни, но просит взыскать с обидчика 1000 рублей в качестве компенсации за нанесение морального вреда.
 
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