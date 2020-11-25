В Лиде двое погибли и еще двое оказались в больнице после употребления стеклоомывателя

Источник материала: Tut.by

В Лиде четверо местных жителей отравились стеклоомывателем — двое из них погибли. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета Беларуси.



Фото: пресс-служба Следственного комитета Беларуси

Тела двоих погибших местных жителей — мужчины и его матери — обнаружили утром 25 ноября. Как выяснилось, накануне они вместе с сожительницей хозяина и его знакомым вместе распивали алкоголь. Когда спиртное закончилось, на столе появилась 4,5-литровая емкость со стеклоомывателем, которую хозяин дома принес из гаража. После того, как вся жидкость была выпита, участники застолья отправились спать. Судя по всему, именно отравление и стало причиной трагедии.

Выжившие мужчина и женщина госпитализированы. Сейчас все обстоятельства происшествия устанавливаются, проводится проверка.