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В Лиде двое погибли и еще двое оказались в больнице после употребления стеклоомывателя
Источник материала: Tut.by
В Лиде четверо местных жителей отравились стеклоомывателем — двое из них погибли. Об этом
Тела двоих погибших местных жителей — мужчины и его матери — обнаружили утром 25 ноября. Как выяснилось, накануне они вместе с сожительницей хозяина и его знакомым вместе распивали алкоголь. Когда спиртное закончилось, на столе появилась 4,5-литровая емкость со стеклоомывателем, которую хозяин дома принес из гаража. После того, как вся жидкость была выпита, участники застолья отправились спать. Судя по всему, именно отравление и стало причиной трагедии.
Выжившие мужчина и женщина госпитализированы. Сейчас все обстоятельства происшествия устанавливаются, проводится проверка.
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Как сообщается, накануне все четверо устроили застолье, где выпили большое количество стеклоомывающей жидкости, которую хозяин дома принес из гаража.
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