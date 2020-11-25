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В Лиде скончались мужчина и женщина. СК: оба пили стеклоомывайку
25.11.2020 12:33 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 ноя – Sputnik. В Лиде без признаков жизни обнаружены тела мужчины и женщины, сообщила в среду пресс-служба Следственного комитета.
© Sputnik / Виктор Толочко
По предварительным данным, оба скончались утром 25 ноября в результате отправления. На месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы. Сообщается, что еще два человека, которые находились вместе с погибшими, доставлены в больницу.
СК установил, что вечером 24 ноября четыре местных жителя распивали спиртные напитки. Когда алкоголь закончился, хозяин дома принес из гаража 4,5 литра стеклоомывающей жидкости, которая в дальнейшем была выпита. Утром без признаков жизни были обнаружены тела мужчины и его матери.
"Следователем проведен осмотр места происшествия, опрошены сожительница хозяина дома, гость и соседи, назначен ряд необходимых исследований. Предположительная причина смерти местных жителей - отравление", - рассказали в Следственном комитете.
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По предварительным данным, местные жители скончались от отравления. Еще два человека, которые находились с ними накануне, доставлены в больницу.
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