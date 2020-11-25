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Тяжелые ожоги получила женщина в Костюковичах - ее вытащили из квартиры, где горел диван
Источник материала: Tut.by
В Костюковичах женщина получила ожоги 50% тела при пожаре в своей квартире. Она в больнице в тяжелом состоянии,
Пожар произошел 25 ноября около шести часов утра в пятиэтажном доме в микрорайоне Молодежный. Запах дыма первыми почувствовали жильцы квартир этажами выше, они же и вызвали спасателей.
Горела 2-комнатная квартира на третьем этаже. В одной из комнат спасатели обнаружили и эвакуировали 48-летнюю хозяйку. Женщина получила ожоги 1−3-й степени 50% тела — лица, туловища, рук.
В квартире уничтожен диван, закопчено имущество. Причина пожара устанавливается.
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Причина пожара устанавливается.
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