Дело об оскорблении Балабы: прокурор попросила срок для студента

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 ноя – Sputnik. Государственный обвинитель попросила суд назначить фигуранту дела об оскорблении командира минского ОМОНа Дмитрия Балабы полтора года "химии".

В среду в суде Фрунзенского района Минска началось рассмотрение данного уголовного дела, передает корреспондент Sputnik. Обвиняемым по делу проходит 19-летний студент минского иняза. Он признал вину, раскаялся и попросил суд не назначать ему строгое наказание

Выступая в прениях, прокурор попросила суд признать студента иняза виновным в оскорблении представителя власти – командира ОМОНА ГУВД Минска Дмитрия Балабы. При назначении наказания она попросила суд учесть характер и степень совершенного, а также его личность обвиняемого.

В качестве смягчающих вину обстоятельств она назвала чистосердечное раскаяние, готовность возместить ущерб. Балаба оценил ущерб в размере 1000 белорусских рублей. В перерыве судебного заседания обвиняемый перевел эту сумму на депозит суда.

Прокурор попросила суд назначить обвиняемому год и шесть месяцев ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа. Кроме этого, она считает обоснованным, если суд назначит обвиняемому погасить предъявленный потерпевшим иск. Также прокурор просит зачесть в срок наказания время отбытого административного ареста – 15 суток из расчета день за два.

В свою очередь адвокат студента просит суд не назначать ему наказание, связанное с ограничением свободы. По ее словам, обвиняемый раскаялся и попросил прощения. По ее словам, кроме того, что он учится, молодой человек еще устроился работать. Адвокат сообщила, что обвиняемый живет с матерью и 9-летним братом, отец некоторое время назад умер.

Выступая с последним словом в суде, обвиняемый просил не отправлять его в исправительную колонию.

"Я полностью раскаиваюсь в содеянном и обещаю, что больше такое не повториться", – сказал обвиняемый, обращаясь к суду.

Убеждая суд применить к нему более мягкое наказание, чем попросила прокурор, он сказал: "Я и так уже перенес столько, чтобы сделать соответствующие выводы. Не ограничивайте мне свободу, позвольте доучиться в вузе и помогать семье".

Мать обвиняемого во время прений сторон все время плакала – она рассчитывала, что прокурор не будет просить для ее сына наказание, связанное с ограничением свободы.

Санкция статьи, 369 "Оскорбление представителя власти. Публичное оскорбление представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей" предусматривает общественные работы, или штраф, или исправительные работы на срок до двух лет, или арест, или ограничение свободы на срок до трех лет. Прокурор попросила половину максимального наказания, которое предусматривает статья.

Суд удалился в совещательную комнату для написания приговора, который будут оглашен в четверг в 11:00. К обвиняемому применена мера пресечения в виде поручительства.