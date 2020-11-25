Машина скорой помощи попала в ДТП, врач и водитель – в больнице

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 ноя – Sputnik. ГАИ Брестской области ищет очевидцев ДТП с участием автомобиля скорой помощи в Бресте.

Авария произошла 03 ноября в 08:12 утра. По предварительным данным, местный житель на автомобиле Volkswagen выехал на перекресток улиц Колесника и Краснозначенной, где совершил столкновение с машиной скорой помощи - она двигалась с включенными проблесковыми маячками и звуковой сигнализацией.

Сообщается, что автомобиль легковушка ехала на зеленый сигнал светофора. Оба водители получили травмы. Владельца Volkswagen отпустили домой. В больнице продолжают находиться водитель и медик "скорой".

ГАИ просит очевидцев ДТП обратиться по телефонам: 8-0162-32-26-41 или 8-029-523-35-88.