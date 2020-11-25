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СК констатирует факт увеличения уголовных дел об оскорблениях и угрозах в отношении силовиков

25.11.2020 18:07 — ЧП | БT  
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Источник материала: БT

Следственный комитет констатирует факт увеличения уголовных дел об оскорблениях, угрозах насилия в отношении силовиков, а также призывах к участию в беспорядках. Один из фигурантов - 38-летний житель Солигорска, который в соцсетях обучал людей, как ходить на митинги и выводить из строя железнодорожные пути. Другой подозреваемый - 21-летний житель Минского района, который отправлял милиционерам сообщения с угрозами. Кстати, контакты правоохранителей он нашел в деструктивных чатах.

 
 
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Следственный комитет констатирует факт увеличения уголовных дел об оскорблениях, угрозах насилия в отношении силовиков, а также призывах к участию в беспорядках....
 
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