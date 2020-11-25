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Суд Солигорского района назначил наказание мужчине за оскорбление милиционера в соцсети

25.11.2020 18:07 — ЧП | БT  
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Источник материала: БT

Штраф в размере 5 тысяч 400 рублей и 2 тысячи компенсации морального вреда за публичное оскорбление представителя власти. Такое наказание назначил суд Солигорского района 28-летнему мужчине за унизительный комментарий в социальной сети под фотографией милиционера. Обвиняемый в содеянном раскаялся. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

 
 
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Штраф в размере 5 тысяч 400 рублей и 2 тысячи компенсации морального вреда за публичное оскорбление представителя власти. Такое наказание назначил суд Солигорского...
 
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