Источник материала: БT

Правоохранители продолжают стоять на страже закона. Осужденный за убийство был задержан спустя несколько часов после побега. Гомельская милиция сообщает, мужчина в 2013 году был осужден на девять с половиной лет лишения свободы. Но в прошлом году мужчине дали шанс и в связи со смягчением режима фигурант отбывал наказание в исправительной колонии-поселении в Ветковском районе и работал в одном из местных хозяйств.

В 5 вечера 24 ноября 41-летний осужденный, угрожая ножом сотруднику исправительного учреждения, сбежал с территории СПК, где работал. Личный состав колонии и Ветковского РОВД был поднят по тревоге. В Гомеле и округе вводился спецплан по поиску преступника. На задержание мужчины ориентировались все дежурные наряды области. И ближе к 10 вечера милиционеры задержали осужденного на улице в деревне Золотой Рог. У него нашли нож. Возбуждено уголовное дело за побег с угрозой применения насилия.