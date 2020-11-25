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Рабочий погиб на стройке в Минске
25.11.2020 19:51 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 ноя - Sputnik. Рабочий погиб на стройке в Минске, сообщает агентство "
© Photo : СК РБ
Уточняется, что рабочему было 33 года, у него на теле были обнаружены признаки падения с высоты.
На место выезжала следственно-оперативная группа. Назначен ряд экспертиз, которые будут проводить сотрудники ГКС по городу Минску.
В конце сентября стало известно о другом случае падения с высоты в Минске: 28 мая на территории строительного объекта по проспекту Любимова с высоты девятого этажа рухнула подвесная монтажная люлька, в результате происшествия погиб 33-летний рабочий. Однако уголовное дело по факту данного происшествия
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ЧП случилось на одной из строек на проспекте Дзержинского в белорусской столице днем в среду.
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