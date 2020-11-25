Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 ноя - Sputnik. Рабочий погиб на стройке в Минске, сообщает агентство " Минск-Новости " со ссылкой на официального представителя СК Беларуси Юлию Гончарову.

Уточняется, что рабочему было 33 года, у него на теле были обнаружены признаки падения с высоты.

На место выезжала следственно-оперативная группа. Назначен ряд экспертиз, которые будут проводить сотрудники ГКС по городу Минску.

В конце сентября стало известно о другом случае падения с высоты в Минске: 28 мая на территории строительного объекта по проспекту Любимова с высоты девятого этажа рухнула подвесная монтажная люлька, в результате происшествия погиб 33-летний рабочий. Однако уголовное дело по факту данного происшествия завели только в сентябре.