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Радикалы призывают подбираться к силовикам через их детей

25.11.2020 21:33 — ЧП | БT  
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Источник материала: БT

В чатах царит уже откровенная геспаповщина. Если раньше радикалы обсуждали, как нанести удар по транспортному сообщению или изготовить взрывчатку, то сейчас вспомнили о слабом месте любого человека - семье. Радикалы призывают подбираться к силовикам через их детей. Например, убивать или похищать малышей. Есть даже подробная инструкция, как вести себя с ребенком. И после такого у протестующих еще хватает совести называть себя мирными людьми?

 
 
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В чатах царит уже откровенная геспаповщина. Если раньше радикалы обсуждали, как нанести удар по транспортному сообщению или изготовить взрывчатку, то сейчас...
 
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