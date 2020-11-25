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Радикалы призывают подбираться к силовикам через их детей
Источник материала: БT
В чатах царит уже откровенная геспаповщина. Если раньше радикалы обсуждали, как нанести удар по транспортному сообщению или изготовить взрывчатку, то сейчас вспомнили о слабом месте любого человека - семье. Радикалы призывают подбираться к силовикам через их детей. Например, убивать или похищать малышей. Есть даже подробная инструкция, как вести себя с ребенком. И после такого у протестующих еще хватает совести называть себя мирными людьми?
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В чатах царит уже откровенная геспаповщина. Если раньше радикалы обсуждали, как нанести удар по транспортному сообщению или изготовить взрывчатку, то сейчас...
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