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ДТП на Площади Победы: Toyota влетела на территорию монумента и загорелась

25.11.2020 21:33 — ЧП | БT  
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Источник материала: БT

Полет словно в голливудском боевике. Серьезное ДТП произошлонакануне вечером. Иномарка на скорости ехала по проспекту Независимости со стороны улицы Янки Купалы. На кольце водитель не остановился, наехал на бордюр, после чего оказался на ступенях монумента, врезался в ограждение и вылетел на обратную сторону кольца. В результате аварии машина загорелась. Огонь до приезда пожарных тушили очевидцы. За рулем иномарки оказался 33-летний житель Борисова. Его госпитализировали.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства, в том числе, в каком состоянии находился водитель. Сам он не смог пояснить, что произошло. Известно, что мужчина более 40 раз привлекался к административной ответственности по линии ГАИ. Водителя лишали права управления транспортным средством за вождение в пьяном виде.

 
 
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Полет словно в голливудском боевике. Серьезное ДТП произошлонакануне вечером. Иномарка на скорости ехала по проспекту Независимости со стороны улицы Янки Купалы....
 
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