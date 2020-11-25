Автодайджест происшествий на дорогах

Источник материала: БT

Дорожную тему продолжит Карина Пашкова. Она собрала информацию о самых резонансных ДТП.

Авария с тремя авто в Новополоцке на улице Промышленной.

37-летний водитель автомобиля SEAT Ibiza ехал со стороны завода "Полимир" в сторону Новополоцка, он столкнулся с большегрузом DAF, который двигался впереди. За рулем местный житель. Шофер хотел повернуть налево, остановился, чтобы уступить дорогу встречному транспорту. После столкновения с фурой SEAT отбросило на встречку, и там уже авто врезалось в Renault. В результате ДТП водитель и 41-пассажир автомобиля SEAT Ibiza получили травмы, их доставили в больницу.

Правоохранители выясняют обстоятельства смертельного ДТП в Речицком районе. Там под колеса автомобиля попал пешеход, он скончался. Накауне 36-летняя автоледи на машине Opel двигалась по улице Набережной в сторону Наумова. А пешеход, по предварительной информации, был пьян и лежал на дороге. Фликеров у него не было.

Под Могилевом Mercedes врезался в автобетономешалку: погиб водитель легковушки. Авария случилась накануне на Р123. По предварительной информации, возле поворота на деревню Ильинка 52-летний могилевчанин на "немце" столкнулся с техникой Scania. Последняя ехала навстречу. Со слов водителя большегруза, он попытался съехать на обочину, чтобы избежать ДТП. Однако легковушка врезалась в заднюю часть Scania. В результате аварии погиб водитель Mercedes.

В Бресте в ДТП пострадала женщина-пешеход. Предварительно, 49-летний водитель автомобиля Ford Galaxy двигался по улице Камышовой и сбил 47-летнюю даму. Она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пешеход была травмирована. Ее госпитализировали.

И еще одна авария с участием пешехода в Минске. Вновь пострадала женщина-пешеход.

Она также переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель на Audi ехал по улице Мястровской в сторону Княгининской во второй полосе для движения. Пострадавшую доставили в больницу.

Сотрудники ГАИ в Дзержинске помогли молодой женщине, которой стало плохо. Милиционеры заметили леди у обочины, она была бледная и держалась за забор. Женщина сообщила, что шла в сад за ребенком, когда внезапно почувствовала боль в области сердца и испугалась, что может потерять сознание. О случившемся правоохранители сообщили родственникам женщины, а ее отвезли в больницу.