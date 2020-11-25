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Генпрокуратура заявила о наличии алкоголя в анализах Романа Бондаренко
26.11.2020 09:03 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 ноя – Sputnik. По результатам судебно-химической экспертизы в биологических средах Романа Бондаренко, взятых медработниками в больнице скорой медицинской помощи 11 ноября, обнаружен алкоголь, сообщил в эфире СТВ заместитель генерального прокурора Беларуси Геннадий Дыско.
© Sputnik / Виктор Толочко
"Генеральная прокуратура расследует
По его словам, опубликованные в интернете копии документов о результатах отсутствия этилового спирта в крови Бондаренко не учитывают весь спектр необходимых исследований для установления состояния пациента.
"В документах отсутствуют результаты исследования других биологических средств на содержание этанолов, в том числе мочи. По результатам судебно-химической экспертизы в биологических средах Романа Бондаренко, взятых медработниками тогда же (11 ноября – Sputnik) в больнице скорой медицинской помощи, обнаружен алкоголь", – добавил замгенпрокурора.
Смерть Бондаренко
© Sputnik / Алексей Филиппов
По данным следствия, 11 ноября в милицию поступило сообщение о том, что во дворе дома на улице Червякова в Минске (так называемой "площади Перемен") произошла драка между местными жителями, вешающими ленты, и лицами, их снимающими.
В Центральное РУВД Минска был доставлен мужчина – Роман Бондаренко, которого впоследствии госпитализировали с травмами.
При первичном осмотре у него выявили телесные повреждения и, как утверждают в правоохранительных органах, диагностировали алкогольную интоксикацию. На следующий день, несмотря на оказанную медицинскую помощь, минчанин скончался.
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Обстоятельства смерти 31-летнего минчанина, который скончался в больнице после инцидента во дворе дома на улице Червякова в Минске, выясняет СК Беларуси.
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