Генпрокуратура заявила о наличии алкоголя в анализах Романа Бондаренко

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 ноя – Sputnik. По результатам судебно-химической экспертизы в биологических средах Романа Бондаренко, взятых медработниками в больнице скорой медицинской помощи 11 ноября, обнаружен алкоголь, сообщил в эфире СТВ заместитель генерального прокурора Беларуси Геннадий Дыско.

"Генеральная прокуратура расследует уголовное дело в отношении врача БСМП Артема Сорокина и гражданки Катерины Борисевич (журналист TUT.BY - Sputnik) за разглашение врачебной тайны, а именно сведения о диагнозе пациента, о результатах медицинских исследований и другие", – пояснил Дыско.

По его словам, опубликованные в интернете копии документов о результатах отсутствия этилового спирта в крови Бондаренко не учитывают весь спектр необходимых исследований для установления состояния пациента.

"В документах отсутствуют результаты исследования других биологических средств на содержание этанолов, в том числе мочи. По результатам судебно-химической экспертизы в биологических средах Романа Бондаренко, взятых медработниками тогда же (11 ноября – Sputnik) в больнице скорой медицинской помощи, обнаружен алкоголь", – добавил замгенпрокурора.

По данным следствия, 11 ноября в милицию поступило сообщение о том, что во дворе дома на улице Червякова в Минске (так называемой "площади Перемен") произошла драка между местными жителями, вешающими ленты, и лицами, их снимающими.

В Центральное РУВД Минска был доставлен мужчина – Роман Бондаренко, которого впоследствии госпитализировали с травмами.

При первичном осмотре у него выявили телесные повреждения и, как утверждают в правоохранительных органах, диагностировали алкогольную интоксикацию. На следующий день, несмотря на оказанную медицинскую помощь, минчанин скончался.

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