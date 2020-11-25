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Аварии в центре столицы. Состояние водителя выясняет экспертиза
Источник материала: БT
Кадры
Иван Шакун, замначальника УГАИ ГУВД Мингорисполкома: "Водитель с травмами в сопровождении экипажа ГАИ был доставлен в больницу. Установлено, что за рулем находился 33-летний житель Борисова. По факту ДТП проводится проверка".
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Кадры аварии, которая произошла в центре столицы. Состояние водителя выясняет экспертиза. Результаты сообщат завтра. Пока же мужчина находится в больнице. У него...
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