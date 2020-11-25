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Аварии в центре столицы. Состояние водителя выясняет экспертиза

26.11.2020 10:29 — ЧП | БT  
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Источник материала: БT

Кадры аварии, которая произошла в центре столицы. Состояние водителя выясняет экспертиза. Результаты сообщат завтра. Пока же мужчина находится в больнице. У него различные травмы головы, ног, спины и живота. Некоторые пользователи Сети после просмотренного видео аварии удивляются, как он вообще остался жив. Напомним, в результате аварии на площади Победы машина загорелась. Огонь до приезда пожарных тушили очевидцы.

Иван Шакун, замначальника УГАИ ГУВД Мингорисполкома: "Водитель с травмами в сопровождении экипажа ГАИ был доставлен в больницу. Установлено, что за рулем находился 33-летний житель Борисова. По факту ДТП проводится проверка".


Сам водитель не смог пояснить, что произошло. Известно, что он более 40 раз привлекался к административной ответственности по линии ГАИ. Водителя лишали права управления за вождение в нетрезвом виде.

 
 
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Кадры аварии, которая произошла в центре столицы. Состояние водителя выясняет экспертиза. Результаты сообщат завтра. Пока же мужчина находится в больнице. У него...
 
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