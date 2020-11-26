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В больнице Лиды умер еще один человек, который накануне со знакомыми отравился стеклоомывателем

26.11.2020 11:17 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Лиде от отравления умер еще один участник застолья, во время которого местные жители употребляли стеклоомыватель. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета Беларуси.


Фото: пресс-служба Следственного комитета Беларуси

Ночью в среду, 25 ноября, в городской больнице скончался еще один пострадавший — 51-летний мужчина. Таким образом, трагедия привела к гибели уже троих человек. Сожительница хозяина дома, где случилось происшествие, остается в больнице.

Напомним, вечером 24 ноября компания из четырех местных жителей устроила застолье, а когда спиртное закончилось, то его участники выпили большое количество стеклоомывающей жидкости, которую хозяин дома принес из гаража. Утром следующего дня были обнаружены тела двоих из них, а еще двое были госпитализированы с отравлением.

 
 
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Таким образом, трагедия унесла жизни уже троих человек. Еще одна женщина остается в больнице.
 
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