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В больнице Лиды умер еще один человек, который накануне со знакомыми отравился стеклоомывателем
Источник материала: Tut.by
В Лиде от отравления умер еще один участник застолья, во время которого местные жители употребляли стеклоомыватель. Об этом
Ночью в среду, 25 ноября, в городской больнице скончался еще один пострадавший — 51-летний мужчина. Таким образом, трагедия привела к гибели уже троих человек. Сожительница хозяина дома, где случилось происшествие, остается в больнице.
Напомним, вечером 24 ноября компания из четырех местных жителей
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Таким образом, трагедия унесла жизни уже троих человек. Еще одна женщина остается в больнице.
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