В больнице Лиды умер еще один человек, который накануне со знакомыми отравился стеклоомывателем

Источник материала: Tut.by

В Лиде от отравления умер еще один участник застолья, во время которого местные жители употребляли стеклоомыватель. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета Беларуси.



Фото: пресс-служба Следственного комитета Беларуси

Ночью в среду, 25 ноября, в городской больнице скончался еще один пострадавший — 51-летний мужчина. Таким образом, трагедия привела к гибели уже троих человек. Сожительница хозяина дома, где случилось происшествие, остается в больнице.

Напомним, вечером 24 ноября компания из четырех местных жителей устроила застолье, а когда спиртное закончилось, то его участники выпили большое количество стеклоомывающей жидкости, которую хозяин дома принес из гаража. Утром следующего дня были обнаружены тела двоих из них, а еще двое были госпитализированы с отравлением.