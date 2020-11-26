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Тело мужчины нашли у дороги в Любанском районе - СК ищет очевидцев

26.11.2020 12:05 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 ноя – Sputnik. Тело мужчины, придавленного повозкой, нашли в Любанском районе, об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

© Photo : СК Беларуси
Автомобиль вылетел в кювет в Рогачевском районе, водитель погиб

Инцидент произошел вечером в среду. Погибшего человека обнаружил в кювете проезжавший по дороге местный житель.

На место происшествия выбыла следственно-оперативная группа. Как было установлено, гужевой транспорт опрокинулся во время движения из-за того, что мужчина не справился с управлением. Телега съехала в кювет, где опрокинулась и придавила ехавшего в ней человека.

По предварительной информации, в момент случившегося мужчина был нетрезв. Погибшему было 53 года.

Следователи провели осмотр места происшествия, изъяли необходимые предметы и объекты. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Устанавливаются возможные очевидцы произошедшего.

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Теги: Витебск, Минск
 
 
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По предварительным данным, в момент инцидента погибший был нетрезв, его тело под телегой обнаружил в кювете местный житель.
 
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