|
Оскорбил командира ОМОНа: суд вынес приговор студенту
26.11.2020 13:17 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 ноя - Sputnik. Суд Фрунзенского района Минска признал виновным 19-летнего студента столичного вуза в оскорблении командира ОМОНа Дмитрия Балабы и назначил ему 1 год и 6 месяцев ограничения свободы с направлением в учреждение открытого типа, передает корреспондент Sputnik из зала Суда.
© Sputnik / Анна Нефедова
Приговор был оглашен сегодня. Суд также принял решение удовлетворить исковые требования потерпевшего Балабы в размере 1000 рублей, которые обвиняемый перечислил на депозитный счет суда.
Меру пресечения обвиняемому - поручительство - суд оставил до вступления приговора в силу. Данное решение суда неокончательное и может быть обжаловано в установленном порядке.
Два товарища обвиняемого, которые были задержаны вместе с ним и проходят по данному делу как свидетели, на оглашении приговора не присутствовали.
Подавший иск командир минского ОМОНа Дмитрий Балаба не был ни на одном заседании в силу своей болезни.
Реакция матери
В кулуарах суда, до оглашения приговора, мать обвиняемого рассказала Sputnik, что рассчитывает на мягкий приговор: "его нельзя отправлять в колонию, это сломает мальчику жизнь, карьеру".
"Он раскаялся, он все понял, я рассчитываю, что суд даст меньшее наказание, которое просила прокурор. Ну, пусть бы дали хотя бы домашнюю химию и применили амнистию",- сказала женщина.
После оглашения приговора, женщина в слезах выбежала из зала суда.
Обвиняемый признал вину, но просил не наказывать его строго
Студенту назначили меру пресечения наказания, запрошенную прокурором на предыдущем заседании суда. Она
© Sputnik / Дмитрий Коробейников
Прокурор назвала также смягчающие вину обстоятельства: чистосердечное раскаяние студента и готовность возместить ущерб.
Во время дачи показаний обвиняемый извинился и попросил не отправлять его в колонию. "Я и так уже перенес столько, чтобы сделать соответствующие выводы. Не ограничивайте мне свободу, позвольте доучиться в вузе и помогать семье", - обратился к суду студент.
Молодой человек учится в инязе с высокой успеваемостью и работает. Живет с мамой и 9-летним братом, отец семейства некоторое время назад умер.
Как студент оскорбил командира минского ОМОНа
Причина иска Дмитрия Балабы - в оскорбительных надписях у дома, где проживает начальник столичного ОМОНа. Согласно обвинению, на стене было написано "Балаба – убийца".
По подозрению в преступлении были
Двое товарищей осужденного
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мать обвиняемого не ожидала такого приговора и разрыдалась во время оглашения судебного решения по делу.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)