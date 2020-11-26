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Оскорбил командира ОМОНа: суд вынес приговор студенту

26.11.2020 13:17 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 ноя - Sputnik. Суд Фрунзенского района Минска признал виновным 19-летнего студента столичного вуза в оскорблении командира ОМОНа Дмитрия Балабы и назначил ему 1 год и 6 месяцев ограничения свободы с направлением в учреждение открытого типа, передает корреспондент Sputnik из зала Суда.

© Sputnik / Анна Нефедова
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Приговор был оглашен сегодня. Суд также принял решение удовлетворить исковые требования потерпевшего Балабы в размере 1000 рублей, которые обвиняемый перечислил на депозитный счет суда.

Меру пресечения обвиняемому - поручительство - суд оставил до вступления приговора в силу. Данное решение суда неокончательное и может быть обжаловано в установленном порядке.

Два товарища обвиняемого, которые были задержаны вместе с ним и проходят по данному делу как свидетели, на оглашении приговора не присутствовали. 

Подавший иск командир минского ОМОНа Дмитрий Балаба не был ни на одном заседании в силу своей болезни.

Реакция матери

В кулуарах суда, до оглашения приговора, мать обвиняемого рассказала Sputnik, что рассчитывает на мягкий приговор: "его нельзя отправлять в колонию, это сломает мальчику жизнь, карьеру".

"Он раскаялся, он все понял, я рассчитываю, что суд даст меньшее наказание, которое просила прокурор. Ну, пусть бы дали хотя бы домашнюю химию и применили амнистию",- сказала женщина.

После оглашения приговора, женщина в слезах выбежала из зала суда.

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Студенту назначили меру пресечения наказания, запрошенную прокурором на предыдущем заседании суда. Она обратилась к судье с просьбой назначить парню полтора года "химии" - ограничения свободы с направлением в учреждение открытого типа.

© Sputnik / Дмитрий Коробейников
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Прокурор назвала также смягчающие вину обстоятельства: чистосердечное раскаяние студента и готовность возместить ущерб.

Во время дачи показаний обвиняемый извинился и попросил не отправлять его в колонию. "Я и так уже перенес столько, чтобы сделать соответствующие выводы. Не ограничивайте мне свободу, позвольте доучиться в вузе и помогать семье", - обратился к суду студент.

Молодой человек учится в инязе с высокой успеваемостью и работает. Живет с мамой и 9-летним братом, отец семейства некоторое время назад умер.

Как студент оскорбил  командира минского ОМОНа

Причина иска Дмитрия Балабы - в оскорбительных надписях у дома, где проживает начальник столичного ОМОНа. Согласно обвинению, на стене было написано "Балаба – убийца".

По подозрению в преступлении были задержаны трое - студенты 18-19 лет. Минская милиция опубликовала видео, в котором Балаба беседует с ними, после чего один из парней извиняется за содеянное. 

Двое товарищей осужденного проходили по делу свидетелями, один из них ранее отбывал административный арест за неповиновение сотрудникам милиции. 

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Теги: Минск
 
 
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