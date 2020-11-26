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Компания выпила стеклоочиститель в Лиде: умер еще один человек

26.11.2020 14:03 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

ГРОДНО, 26 ноя – Sputnik. О смерти третьего человека, причиной которой могло стать отравление стеклоомывателем, сообщает УСК по Гродненской области.

© CC BY 2.0 / Kalyan Chakravarthy / Empty
Два человека умерли после застолья в Сенненском районе

Двое из компании, употребивших техническую жидкость, умерли накануне, еще одна женщина находится в больнице.

Как сообщает официальный представитель УСК по Гродненской области Мария Трушинская, ночью 25 ноября в лидской больнице умер третий человек, который накануне вечером в компании троих друзей распивал стеклоомывающую жидкость. Им оказался 51-летний мужчина – гость погибших накануне утром хозяина дома, где проходило застолье, и его матери.

Как ранее сообщал Sputnuk, вечером 24 ноября четверо лидчан распивали спиртные напитки, а когда алкоголь закончился, один из них принес 4,5 литра стелкоомывайки, которую компания употребила полностью. Утром сожительница хозяина дома обнаружила тела гражданского супруга и его матери без признаков жизни.

Предположительной причиной смерти стало отравление стеклоомывателем. Женщина и гость, о смерти которого сообщили спустя сутки, были доставлены в больницу. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

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Теги: Гродно
 
 
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Тела двух человек были обнаружены утром, двое были госпитализированы - спустя сутки появилась третья жертва.
 
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