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Пинчанин нашел на участке гранаты: пришлось эвакуировать соседей
26.11.2020 14:03 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 ноя - Sputnik. Семь гранат обнаружил 27-летний житель Пинска на своем приусадебном участке, об этом сообщает УВД Брестского облисполкома.
© Photo : УВД Витебска
Находка была сделана в ходе работ, проводимых возле дома.
На место выехали сотрудники горотдела милиции и саперно-пиротехническая группа. Территорию, где обнаружили взрывоопасные предметы, правоохранители перекрыли, восемь человек было эвакуировано. Найденные боеприпасы саперы вывезли на полигон и уничтожили.
Находки похожи на трофейные польские ручные гранаты Z-23, которые использовались во Второй мировой войне как вермахтом, так и Красной армией. Боеприпасам около 80 лет, и хотя они изрядно пострадали со времен сражений, могли спровоцировать взрыв.
В УВД напомнили, что при обнаружении военных снарядов до них дотрагиваться нельзя, а о находке следует сообщить в милицию.
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По оценке специалистов, боеприпасам около 80 лет, и хотя они изрядно пострадали со времен ВОВ, но могли спровоцировать взрыв.
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