Пинчанин нашел на участке гранаты: пришлось эвакуировать соседей

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 ноя - Sputnik. Семь гранат обнаружил 27-летний житель Пинска на своем приусадебном участке, об этом сообщает УВД Брестского облисполкома.

Находка была сделана в ходе работ, проводимых возле дома.

На место выехали сотрудники горотдела милиции и саперно-пиротехническая группа. Территорию, где обнаружили взрывоопасные предметы, правоохранители перекрыли, восемь человек было эвакуировано. Найденные боеприпасы саперы вывезли на полигон и уничтожили.

Находки похожи на трофейные польские ручные гранаты Z-23, которые использовались во Второй мировой войне как вермахтом, так и Красной армией. Боеприпасам около 80 лет, и хотя они изрядно пострадали со времен сражений, могли спровоцировать взрыв.

В УВД напомнили, что при обнаружении военных снарядов до них дотрагиваться нельзя, а о находке следует сообщить в милицию.

Читайте также: