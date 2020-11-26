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Пинчанин нашел на участке гранаты: пришлось эвакуировать соседей

26.11.2020 14:03 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 ноя - Sputnik. Семь гранат обнаружил 27-летний житель Пинска на своем приусадебном участке, об этом сообщает УВД Брестского облисполкома.

© Photo : УВД Витебска
Арсенал времен ВОВ нашли на даче в Витебском районе

Находка была сделана в ходе работ, проводимых возле дома.

На место выехали сотрудники горотдела милиции и саперно-пиротехническая группа. Территорию, где обнаружили взрывоопасные предметы, правоохранители перекрыли, восемь человек было эвакуировано. Найденные боеприпасы саперы вывезли на полигон и уничтожили.

Находки похожи на трофейные польские ручные гранаты Z-23, которые использовались во Второй мировой войне как вермахтом, так и Красной армией. Боеприпасам около 80 лет, и хотя они изрядно пострадали со времен сражений, могли спровоцировать взрыв.

В УВД напомнили, что при обнаружении военных снарядов до них дотрагиваться нельзя, а о находке следует сообщить в милицию.

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Теги: Витебск, Минск
 
 
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По оценке специалистов, боеприпасам около 80 лет, и хотя они изрядно пострадали со времен ВОВ, но могли спровоцировать взрыв.
 
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