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В Бобруйске судили учителя школы, который применил силу к ученику

26.11.2020 16:05 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 ноя – Sputnik. В Бобруйске вынесен приговор учителю физкультуры одной из местных школ, который обвинялся в умышленном причинении малолетнему ученику телесного повреждения. Об этом сообщила Sputnik ведущий специалист суда Бобруйского района и города Бобруйска Елена Соколовская.

© Sputnik / Виктор Толочко
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Инцидент произошел еще в 2019 году. По версии педагога, ученик пятого класса играл в мобильном телефоне на уроке. Ребенку было сделано замечание, которое он проигнорировал. После этого учитель подошел к мальчику, приподнял его за локоть и отвел в кабинет директора. На суде педагог говорил, что ребенок продолжил играть на мобильном телефоне и в коридоре, а после беседы с директором школы вернулся на урок, не плакал.

У пятиклассника оказалась другая версия случившегося. Он сообщил, что играл в телефоне на перемене и к директору его не вели – тащили. По дороге он ударился головой о косяк двери.

Практически все ученики, которых допрашивали в суде, сообщили, что все происходило во время урока. Судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что мальчик получил травмы. У него были обнаружены кровоподтеки в области лба и правого плеча.

"Суд Бобруйского района и города Бобруйска признал учителя физкультуры виновным в умышленном причинении малолетнему ученику телесного повреждения, не повлекшего за собой кратковременного расстройства здоровья", – сообщила Елена Соколовская.

На мужчину наложено административное взыскание в виде штрафа в размере 10 базовых величин (270 рублей на сегодняшний день).

 
Теги: Минск
 
 
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Согласно результатам судебно-медицинской экспертизы, у ребенка были обнаружены кровоподтеки в области лба и правого плеча.
 
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