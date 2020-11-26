Сломать жизнь: мать студента, оскорбившего Балабу, считает приговор жестоким

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 ноя – Sputnik. Мать минского студента, которому суд за оскорбление командира ОМОНа Дмитрия Балабы назначил полтора года "химии" , считает наказание слишком суровым: по ее мнению ограничение свободы может сломать молодому человеку жизнь.

В конце сентября ГУВД Минска распространило информацию, что после того, как на стене дома, где проживает командир минского ОМОН, появилась надпись "Балаба – убийца", были задержаны три студента. В итоге за оскорбление Балабы судили одного – 19-летнего студента инъяза: ему суд назначил 1,5 года ограничения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии отрытого типа. На суде присутствовала мать молодого человека – миниатюрная миловидная женщина, которую, скорее, можно было принять за старшую сестру обвиняемого. До последнего она надеялась, что ее сына не отправят в колонию.

"Мой сын – хороший мальчик, послушный, учится хорошо, сам поступил на бюджет в вуз, и если ему дадут реальный срок, ему сломают и жизнь, и судьбу", – сказала она Sputnik за несколько минут до того, как зайти в зал судебных заседаний, где огласят приговор.

"Почему он так поступил? Я считаю, потому что тогда насмотрелся всего – и в интернете, и по телевизору, и в Telegram-каналах было всякой информации. Но не это главное. Главное то, что он раскаялся, попросил прощения", – сказала мать студента. Она попросила не называть по этическим причинам в прессе ни ее фамилию, ни фамилию сына.

"Он, конечно, понял, что не имел морального права оскорблять, но насмотрелся-наслушался Telegram-каналов. По сути, они же еще дети, хоть им и есть по 19 лет", – добавила женщина.

Она рассказала, что сейчас ее старший сын – ее главная опора. По словам женщины, они живут втроем – она и два сына девяти и 19 лет.

В первый день суда была оглашена информация о том, обвиняемый, который является студентом 2-го курса, недавно устроился на работу в торговую сеть одного из крупных супермаркетов.

"Он работает, помогает мне и учится в институте хорошо", – сказала женщина.

Отбыл 15 суток

Срок за оскорбление командира ОМОНа не первое наказание, которое придется отбыть юноше. Ему за неповиновение сотрудникам милиции суд уже назначал 15 суток ареста.

"Он отбывал эти 15 суток на Окрестина. Когда вернулся – первое, что я подумала – слава Богу, что все нормально, что не били. Но ребята (обвиняемый был задержан во дворе дома с двумя друзьями – Sputnik), конечно, были в ужасном психологическом состоянии. Я обратилась к психологу, но он мне посоветовал не спрашивать у него ничего. Чтобы ему не пришлось вспоминать события еще раз", – сказала женщина.

Отвечая на вопрос, как она относится к тому, что побудило его оскорбить командира ОМОНа, женщина сказала: "Как я могу его осуждать, он мой сын, он имеет свою позицию, свое мнение, я не могу его осуждать за мнение".

Балаба предупреждал

После того как на стене дома, где живет командир ОМОНа, появилась надпись "Балаба – убийца", ГУВД Минска обнародовало оперативное видео: три юноши сидят в милицейском автомобиле, и их опрашивают в связи с этой надписью. Потом появляется сам Балаба и ведет с ними разъяснительную беседу о том, что они своими необдуманными действиями могут сломать себе жизнь в 19 лет. Сам Балаба на суде не присутствовал из-за болезни.

Что дальше?

Товарищи студента-второкурсника проходили по делу как свидетели. На оглашении приговора они не присутствовали. Кроме полутора лет "химии" юноше, по решению суда, надо заплатить 1000 рублей оскорбленному командиру ОМОНа. Обвиняемый заранее позаботился об этом – открыл счет в банке и к началу суда накопил нужную сумму. Пошел работать и бабушка с дедушкой помогли, чем могли. Во всяком случае, так он говорил на суде.

В Беларуси после 9 августа, когда состоялись выборы президента, начались протестные уличные акции. Было возбуждено несколько сотен уголовных дел, по некоторым из них уже вынесены обвинительные приговоры.

Читайте также: