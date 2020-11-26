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Два пешехода попали под колеса авто на нерегулируемом переходе в Минске

26.11.2020 16:35 — ЧП | БT  
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Источник материала: БT

38-летний водитель "опеля" двигался по улице Карбышева в направлении Логойского тракта, возле дома № 9 он и сбил двух человек. Пострадавшие с травмами госпитализированы. Выясняются обстоятельства дорожного происшествия, а Госавтоинспекция в очередной раз напоминает водителям о необходимости быть максимально внимательными, приближаясь к пешеходным переходам. В этом году уже произошло более 130 таких ДТП. Пешеходам же надо выходить на дорогу только убедившись, что это безопасно.
 
 
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38-летний водитель "опеля" двигался по улице Карбышева в направлении Логойского тракта, возле дома № 9 он и сбил двух человек. Пострадавшие с травмами...
 
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