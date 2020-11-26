|
Главный инженер МЗКТ отсудил у государства деньги за почти 5 лет в СИЗО
26.11.2020 17:13 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 ноя – Sputnik. Суд Московского района Минска удовлетворил иск главного инженера МЗКТ Андрея Головача к министерству финансов Республики Беларусь о возмещении морального вреда, сообщили в суде.
© Sputnik / Анна Нефедова
Главный инженер Минского завода колесных тягачей (МЗКТ) Андрей Головач на протяжении почти 5 лет находился под стражей по обвинению во взяточничестве и превышении служебных полномочий. Первомайский суд Минска летом 2019 года вынес ему оправдательный приговор, его освободили из-под стражи в зале суда. Позднее Минский городской суд оправдательный приговор, на который приносила протест прокуратура, оставил в силе. Головач подал в суд на государство, он хочет возместить моральный ущерб.
"Сегодня решением суда постановлено взыскать за счет казны Беларуси в пользу Головача компенсацию морального вреда в размере 40 000 белорусских рублей", – сообщили Sputnik в четверг в суде.
Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано и опротестовано в апелляционном порядке.
50 месяцев в СИЗО
В своем исковом заявлении Головач указал, что в мае 2015 года главным следственным управлением СК в отношении него было возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Приговором суда Фрунзенского района Минска от 5 февраля 2018 года, оставленным без изменения апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Минского городского суда от 4 мая 2018 года, он был оправдан за отсутствием в его деянии состава преступления.
© Photo : Алексей Киселевский / СК РБ
В результате задержания в период времени с 6 по 8 мая 2015 года, содержания под стражей в период времени с 8 мая 2015 года по 5 февраля 2018 года истцу был причинен имущественный и моральный вред, который выразился в причинении нравственных и физических страданий.
Он просил взыскать с казны в счет компенсации морального вреда 50 000 белорусских рублей.
Дело главного инженера МЗКТ, который провел в СИЗО более 50 месяцев, но в итоге был оправдан, было настолько резонансным, что дошло до президента. Александр Лукашенко на рабочей встрече с председателем Следственного комитета Иваном Носкевичем заявил, что не понимает, как можно четыре года держать человека в СИЗО.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Андрей Головач провел в следственном изоляторе 50 месяцев, прошел несколько судебных процессов, в итоге его оправдали.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)