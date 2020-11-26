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Главный инженер МЗКТ отсудил у государства деньги за почти 5 лет в СИЗО

26.11.2020 17:13 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 ноя – Sputnik. Суд Московского района Минска удовлетворил иск главного инженера МЗКТ Андрея Головача к министерству финансов Республики Беларусь о возмещении морального вреда, сообщили в суде.

© Sputnik / Анна Нефедова
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Главный инженер Минского завода колесных тягачей (МЗКТ) Андрей Головач на протяжении почти 5 лет находился под стражей по обвинению во взяточничестве и превышении служебных полномочий. Первомайский суд Минска летом 2019 года вынес ему оправдательный приговор, его освободили из-под стражи в зале суда. Позднее Минский городской суд оправдательный приговор, на который приносила протест прокуратура, оставил в силе. Головач подал в суд на государство, он хочет возместить моральный ущерб.

"Сегодня решением суда постановлено взыскать за счет казны Беларуси в пользу Головача компенсацию морального вреда в размере 40 000 белорусских рублей", – сообщили Sputnik в четверг в суде.

Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано и опротестовано в апелляционном порядке.

50 месяцев в СИЗО

В своем исковом заявлении Головач указал, что в мае 2015 года главным следственным управлением СК в отношении него было возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Приговором суда Фрунзенского района Минска от 5 февраля 2018 года, оставленным без изменения апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Минского городского суда от 4 мая 2018 года, он был оправдан за отсутствием в его деянии состава преступления.

© Photo : Алексей Киселевский / СК РБ
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В результате задержания в период времени с 6 по 8 мая 2015 года, содержания под стражей в период времени с 8 мая 2015 года по 5 февраля 2018 года истцу был причинен имущественный и моральный вред, который выразился в причинении нравственных и физических страданий.

Он просил взыскать с казны в счет компенсации морального вреда 50 000 белорусских рублей.

Дело главного инженера МЗКТ, который провел в СИЗО более 50 месяцев, но в итоге был оправдан, было настолько резонансным, что дошло до президента. Александр Лукашенко на рабочей встрече с председателем Следственного комитета Иваном Носкевичем заявил, что не понимает, как можно четыре года держать человека в СИЗО.

 
Теги: Минск
 
 
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Андрей Головач провел в следственном изоляторе 50 месяцев, прошел несколько судебных процессов, в итоге его оправдали.
 
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