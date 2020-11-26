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Наркотики и патроны нашли пограничники в машинах на автоприцепах
27.11.2020 09:03 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 ноя – Sputnik. Гродненские пограничники за последние дни пресекли две попытки ввоза в Беларусь наркотических веществ и боеприпасов, сообщили в Государственном пограничном комитете Беларуси.
Оба случая произошли в пункте пропуска Привалка на белорусско-литовской границе, нелегальные предметы нашли в машинах, перемещаемых на автовозах.
Сначала пограничники нашли 9-миллиметровый патрон во внедорожнике Ford, перевозимом на лафете. Спустя два дня служебная собака среагировала на один из легковых авто: в машине Volkswagen наряд обнаружил пакетик с зеленым веществом растительного происхождения.
Найденные предметы пограничники изъяли, по обоим фактам назначены необходимые экспертизы.
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Найденные предметы гродненские пограничники изъяли, по обоим фактам назначены необходимые экспертизы.
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