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Наркотики и патроны нашли пограничники в машинах на автоприцепах

27.11.2020 09:03 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 ноя – Sputnik. Гродненские пограничники за последние дни пресекли две попытки ввоза в Беларусь наркотических веществ и боеприпасов, сообщили в Государственном пограничном комитете Беларуси.

© Photo : ГПК
Пограничники в "Мокранах" нашли в автопоезде патроны Parabellum

Оба случая произошли в пункте пропуска Привалка на белорусско-литовской границе, нелегальные предметы нашли в машинах, перемещаемых на автовозах.

Сначала пограничники нашли 9-миллиметровый патрон во внедорожнике Ford, перевозимом на лафете. Спустя два дня служебная собака среагировала на один из легковых авто: в машине Volkswagen наряд обнаружил пакетик с зеленым веществом растительного происхождения.

Найденные предметы пограничники изъяли, по обоим фактам назначены необходимые экспертизы.

 
Теги: Минск
 
 
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Найденные предметы гродненские пограничники изъяли, по обоим фактам назначены необходимые экспертизы.
 
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