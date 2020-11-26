Ревнивая белоруска избила мужа чем попалось под руку – возбуждено дело

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 ноя – Sputnik. Жительница Витебска избила мужа горячей сковородой и нанесла ему несколько ударов ножом, сообщила официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

Против женщины возбуждено уголовное дело. Ей предъявлено обвинение по ч.1 ст.147 (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения) Уголовного кодекса Беларуси.

В Следственном комитете рассказали, что конфликт между супругами произошел на почве ревности. Оба отдыхали у друзей: женщина отправилась домой одна, а ее муж вернулся только на следующие сутки.

"На почве ревности между супругами возникла ссора, которая переросла в драку. В результате женщина нанесла мужчине руками, ногами, подручными предметами (в том числе горячей сковородой), а также ножом телесные повреждения. Потерпевшему удалось вырваться и уйти из дома", - добавили в СК.

Сообщается, что белоруске – 64 года. Сейчас она находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Следователи передали материалы уголовного дела прокурору для направления в суд.

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