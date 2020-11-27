Стычки с полицией и заторы на дорогах: как прошли похороны Марадоны

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 ноя - Sputnik. Похороны всемирно известного игрока Диего Марадоны прошли в атмосфере беспорядков, сообщает аргентинский телеканал TN.

Десятки тысяч людей пришли проститься в четверг с Марадоной . Гражданская панихида в президентском дворце в Буэнос-Айресе сначала проходила относительно спокойно, однако спустя некоторое время в центре города начались столкновения между полицией и фанатами легендарного футболиста. Многие люди так и не смогли попасть на церемонию, что вызвало протесты. Силовикам пришлось применить резиновые пули, есть пострадавшие.

© REUTERS / RICARDO MORAES Полиция пытается разогнать людей, собравшихся перед президентским дворцом Каса Росада в Буэнос-Айресе

Из-за вспыхнувших беспорядков родственники Марадоны попросили досрочно завершить церемонию. Вдоль дорог по пути к кладбищу выстраивались люди, кортеж сопровождали фанаты и приветствовали водители соседних машин, что привело к заторам.

Диего Марадону похоронили на кладбище в пригороде Буэнос-Айреса, где покоятся родители экс-футболиста. Трансляция церемонии, в которой приняло участи всего 25 ближайших родственников спортсмена, велась в прямом эфире местного телеканала.

© AFP 2020 / RAUL FERRARI Болельщики провожают катафалк с телом легенды аргентинского футбола

Как сообщает спортивный канал TyC Sports, в завещании Диего распорядился забальзамировать его тело . По информации журналиста Мартина Аревало, Марадона несколько месяцев назад написал письмо семье, в котором попросил, чтобы его тело сохранили в "течение многих лет". Как ожидается, что данное письмо будет доставлено родственникам спортсмена в ближайшее время.

Легенду вспомнят и в Бресте

Накануне в футбольном клубе "Динамо-Брест", почетным председателем правления которого являлся Диего Марадона, определили формат мероприятий , посвященных памяти великого игрока, рассказала Sputnik пресс-секретарь ФК "Динамо-Брест" Нина Кононюк.

© REUTERS / MAGALI DRUSCOVICH Катафалк по пути на кладбище сопровождали фанаты футболиста

Памятное мероприятие пройдет в субботу 28 ноября – в день последнего домашнего матча "Динамо" в текущем сезоне. Будет организована выставка в память о Марадоне, где покажут более 10 альбомов с фотографиями Диего, а также многие другие эксклюзивные экспонаты.

© AFP 2020 / EMILIANO LASALVIA Марадона похоронен рядом с родителями на частном кладбище Белла-Виста

Чемпион мира по футболу 1986 года в составе команды Аргентины Диего Марадона умер в среду в возрасте 60 лет. В начале ноября ему сделали операцию на головном мозге , а утром 25 ноября у него остановилось сердце. Реанимировать Марадону пытались шесть бригад скорой помощи, но спасти легенду не удалось.

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