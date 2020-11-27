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Стычки с полицией и заторы на дорогах: как прошли похороны Марадоны
27.11.2020 09:03 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 ноя - Sputnik. Похороны всемирно известного игрока Диего Марадоны прошли в атмосфере беспорядков, сообщает аргентинский телеканал TN.
Десятки тысяч людей пришли
© REUTERS / RICARDO MORAES
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Из-за вспыхнувших беспорядков родственники Марадоны попросили досрочно завершить церемонию. Вдоль дорог по пути к кладбищу выстраивались люди, кортеж сопровождали фанаты и приветствовали водители соседних машин, что привело к заторам.
Диего Марадону похоронили на кладбище в пригороде Буэнос-Айреса, где покоятся родители экс-футболиста. Трансляция церемонии, в которой приняло участи всего 25 ближайших родственников спортсмена, велась в прямом эфире местного телеканала.
© AFP 2020 / RAUL FERRARI
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Накануне в футбольном клубе "Динамо-Брест", почетным председателем правления которого являлся Диего Марадона,
© REUTERS / MAGALI DRUSCOVICH
Катафалк по пути на кладбище сопровождали фанаты футболиста
Памятное мероприятие пройдет в субботу 28 ноября – в день последнего домашнего матча "Динамо" в текущем сезоне. Будет организована выставка в память о Марадоне, где покажут более 10 альбомов с фотографиями Диего, а также многие другие эксклюзивные экспонаты.
© AFP 2020 / EMILIANO LASALVIA
Марадона похоронен рядом с родителями на частном кладбище Белла-Виста
Чемпион мира по футболу 1986 года в составе команды Аргентины
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