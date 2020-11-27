В Минске два человека погибли при пожаре в гараже

Источник материала: Tut.by

Два человека погибли при пожаре в гараже на улице Мозырской в столице, сообщает МЧС.

Сообщение о пожаре спасателям поступило в 5.01 27 ноября. Горел гараж на территории частного дома на улице Мозырской.

В результате пожара погибли 2 человека, повреждено имущество внутри гаража и строительные конструкции кровли.

Предполагаемая причина — неосторожное обращение с огнем при курении одним из погибших.