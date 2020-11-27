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В Минске два человека погибли при пожаре в гараже
Источник материала: Tut.by
Два человека погибли при пожаре в гараже на улице Мозырской в столице,
Сообщение о пожаре спасателям поступило в 5.01 27 ноября. Горел гараж на территории частного дома на улице Мозырской.
В результате пожара погибли 2 человека, повреждено имущество внутри гаража и строительные конструкции кровли.
Предполагаемая причина — неосторожное обращение с огнем при курении одним из погибших.
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В результате пожара погибли 2 человека, повреждено имущество внутри гаража и строительные конструкции кровли.
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