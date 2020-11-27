Нашли тело свидетеля: убийцу бизнесмена из Березино опять судят в Минске

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 ноя - Sputnik. Фигурантов уголовного дела об убийстве бизнесмена из Березино Сергея Метельского опять судят в Минске.

Дело об убийстве начальника отдела продаж столичной компании Андрея Косяка начал рассматривать Мингорсуд в выездном заседании, передает корреспондент Sputnik из зала суда Московского района столицы.

Как следует из материалов дела, Косяк мог являться свидетелем по отдельным эпизодам громкого убийства бизнесмена из Березино , в связи с чем и был убит. Его тело долгое время не могли обнаружить.

Обвиняемыми по делу проходят приговоренный к пожизненному сроку за убийство Метельского Алексей Синькевич, а также приговоренный за вымогательство к 24 годам лишения свободы Ростислав Светчиков.

Данное дело слушается в связи с вновь открывшимися обстоятельствами - обнаружено тело убитого Косяка.

Дело слушается в выездном заседании в большом зале Московского суда из-за особенностей конвоирования обвиняемых, которые осуждены к длительным срокам лишения свободы и уже отбывают наказание. Из-за противоречий, которые возникли на стадии расследования и судебного рассмотрения дела об убийстве бизнесмена Метельского, обвиняемые находятся в разных клетках. Они были доставлены в суд конвоем внутренних войск.

Светчиков признал вину и сотрудничал со следствием, Синькевич утверждал, что его оговорили и подавал апелляцию на решение Минского областного суда. В ноябре ее рассмотрел Верховный суд, который оставил приговор без изменения .

Прокурор огласил обвинение

Прокурор зачитал обвинение, из которого следует, что для убийства Косяка обвиняемыми был разработан преступный план, ему были нанесены множественные удары молотком. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Как следует из материалов дела, руководитель отдела продаж минской фирмы Андрей Косяк пропал в ноябре 2016 года, примерно через месяц его Audi Q7 нашли в Минском районе. Тело искали несколько лет. Было установлено, что до исчезновения он собирался купить новое Toyota Land Cruiser за 50 тысяч долларов. Эти деньги исчезли.

После оглашения обвинения Светчиков, которого судят за убийство Косяка и кражу денег, не признал вины. Синкевич, которого также судят за убийство и кражу, признал вину частично. Сегодня они согласились дать показания в суде.

В качестве потерпевшей по делу проходит сестра убитого Косяка.

Убийство под Березино

Бизнесмен Сергей Метельский был убит осенью 2016 года. Его тело с огнестрельным ранением обнаружили на трассе возле Березино в сгоревшей машине. Долгое время преступление было нераскрытым и находилось на контроле у руководства силовых структур. Позже следователи и оперативники заявили, что оно было связано с его коммерческой деятельностью.

Убийство бизнесмена удалось раскрыть - как стало известно, в том числе благодаря российским следователям, которые помогли особым методом восстановить память некоторым свидетелям .

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