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В Жлобинском районе горел дом - под завалами нашли двоих погибших

27.11.2020 11:39 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Жлобинском районе сгорел дом — в огне погибли два человека, сообщают в МЧС.


Фото носит иллюстративный характер

Трагедия произошла поздно вечером 26 ноября в деревне Старая Рудня.

Прибывшие к месту вызова пожарные, потушили огонь. При разборке строительных конструкций в комнате на полу под обломками обнаружили обгоревшее тело хозяина дома и находившейся в гостях соседки.

Рассматриваемая версия причины пожара — неосторожное обращение с огнем.

 
 
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При разборке строительных конструкций в комнате на полу под обломками обнаружили обгоревшее тело хозяина дома и находившейся в гостях соседки.
 
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