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В Жлобинском районе горел дом - под завалами нашли двоих погибших
Источник материала: Tut.by
В Жлобинском районе сгорел дом — в огне погибли два человека,
Трагедия произошла поздно вечером 26 ноября в деревне Старая Рудня.
Прибывшие к месту вызова пожарные, потушили огонь. При разборке строительных конструкций в комнате на полу под обломками обнаружили обгоревшее тело хозяина дома и находившейся в гостях соседки.
Рассматриваемая версия причины пожара — неосторожное обращение с огнем.
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При разборке строительных конструкций в комнате на полу под обломками обнаружили обгоревшее тело хозяина дома и находившейся в гостях соседки.
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