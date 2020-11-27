В Жлобинском районе горел дом - под завалами нашли двоих погибших

Источник материала: Tut.by

В Жлобинском районе сгорел дом — в огне погибли два человека, сообщают в МЧС.



Фото носит иллюстративный характер

Трагедия произошла поздно вечером 26 ноября в деревне Старая Рудня.

Прибывшие к месту вызова пожарные, потушили огонь. При разборке строительных конструкций в комнате на полу под обломками обнаружили обгоревшее тело хозяина дома и находившейся в гостях соседки.

Рассматриваемая версия причины пожара — неосторожное обращение с огнем.