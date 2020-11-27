Оскорбил участников провластного митинга – возбуждено уголовное дело

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 ноя – Sputnik. Житель Копыльского района подозревается в оскорблении участников митинга в поддержку мира, безопасности и спокойствия, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Мужчине грозит до трех лет лишения свободы. Его действия квалифицированы по ст. 189 Уголовного кодекса Беларуси ("Оскорбление").

В прокуратуре сообщают, что пострадавшими стали представители Копыльского райисполкома и Совета депутатов.

"По материалам дела, подозреваемый 19 августа 2020 года в социальной сети Vkontakte к информации о проведенном накануне в городе митинге в поддержку мира, безопасности и спокойствия в рамках акции "За Беларусь!" разместил комментарий оскорбительного содержания в отношении должностных лиц местных исполнительных и распорядительных органов", - говорится в сообщении.

В прокуратуре пояснили, что уголовное дело за оскорбление может возбуждаться как при заявлении пострадавшего лица, так и без него, если преступление затрагивает существенные интересы государства и общества. В случае примирения сторон производство по делу не прекращается.

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