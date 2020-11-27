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Спасатели тушат квартиру в Минске: дети подожгли кровать
27.11.2020 12:19 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 ноя – Sputnik. Спасатели работают на месте пожара на улице Голубева в Минске, сообщает корреспондент Sputnik Беларусь.
Огонь вспыхнул в квартире на девятом этаже. Причиной стала детская шалость – трое детей подожгли кровать. Их мать в это время также находилась дома. После вызова МЧС семья спустилась к соседям. Об этом рассказала жительница квартиры, в которой и находились мама с детьми.
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Возгорание произошло в доме по адресу улица Голубева, 1 на девятом этаже, причиной стала детская шалость.
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