Спасатели тушат квартиру в Минске: дети подожгли кровать

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 ноя – Sputnik. Спасатели работают на месте пожара на улице Голубева в Минске, сообщает корреспондент Sputnik Беларусь.

Огонь вспыхнул в квартире на девятом этаже. Причиной стала детская шалость – трое детей подожгли кровать. Их мать в это время также находилась дома. После вызова МЧС семья спустилась к соседям. Об этом рассказала жительница квартиры, в которой и находились мама с детьми.

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