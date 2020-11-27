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Роддом эвакуировали в Барановичах из-за задымления
27.11.2020 14:29 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 ноя – Sputnik. Тридцать человек было эвакуировано из родильного дома в Барановичах, об этом рассказали в пресс-службе МЧС.
Сообщение о задымлении на 4-ом этаже гинекологического отделения родильного дома города поступило спасателями в 8:22 в пятницу.
Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место происшествия. Как было установлено, открытого горения нет.
Совместно с администрацией учреждения спасатели эвакуировали из здания эвакуировано 30 человек, из них 12 человек обслуживающего персонала и 18 человек посетителей.
Сообщается, что в результате инцидента пострадавших нет. Происшествие на работу УЗ "Барановичский родильный дом" не повлияло.
Причина случившегося пока на называется.
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Пострадавших в результате случившегося нет, на работе учреждения происшествия не повлияло. Что стало причиной случившегося - пока не сообщаются.
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