Роддом эвакуировали в Барановичах из-за задымления

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 ноя – Sputnik. Тридцать человек было эвакуировано из родильного дома в Барановичах, об этом рассказали в пресс-службе МЧС.

Сообщение о задымлении на 4-ом этаже гинекологического отделения родильного дома города поступило спасателями в 8:22 в пятницу.

Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место происшествия. Как было установлено, открытого горения нет.

Совместно с администрацией учреждения спасатели эвакуировали из здания эвакуировано 30 человек, из них 12 человек обслуживающего персонала и 18 человек посетителей.

Сообщается, что в результате инцидента пострадавших нет. Происшествие на работу УЗ "Барановичский родильный дом" не повлияло.

Причина случившегося пока на называется.

Читайте также: