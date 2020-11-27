Полицейских во Франции отстранили от работы из-за видео избиения чернокожего

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 ноя - Sputnik. Несколько французских полицейских были отстранены от работы после обнародования видео, на котором они избивают чернокожего человека в Париже, пишет CNN.

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманин заявил, что он лично отдал такой приказ после того, как новостной сайт Loopsider опубликовал запись с камеры наблюдения.

Согласно письменным заявлениям полицейских, мужчина привлек их внимание тем, что не надел маску на улице, их ношение в Париже в условиях пандемии обязательно, пишет France 24 со ссылкой на французские СМИ.

"Эти изображения ужасны, чрезвычайно шокируют, и как только я узнал о них и о том, что произошло, я попросил отстранить этих сотрудников полиции", - сказал Дарманин в телеобращении в четверг вечером.

Он добавил, что если эти факты подтвердятся в ходе расследования, он попросит уволить указанных сотрудников полиции.

Инцидент произошел на фоне протестов против жестокости французской полиции. Накануне появилось видео демонтажа лагеря для мигрантов в центре Парижа, которое также получило резонанс. Тогда Дарманин написал в Twitter, что "некоторые кадры сноса лагеря нелегальных мигрантов" "шокируют". Прокуратура Парижа сообщила, что начато расследование инцидента в лагере мигрантов.

Во вторник было начато два отдельных расследования, связанных с демонтажом лагеря. Одно касалось действий, предположительно совершенных против мигранта, а другое - против журналиста.

Закон о фото правоохранителей

Инцидент произошел на фоне полемики вокруг законопроекта о глобальной безопасности, который во вторник приняло Национальное собрание Франции. Критике подвергли положение закона, согласно которому запрещена публикация изображений правоохранителей, которые позволяют их идентицицировать "с намерением причинить физический или моральный вред".

Законопроект еще должен одобрить Сенат. В субботу в маршах против законопроекта по всей Франции приняли участие около 22 тысяч человек.

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