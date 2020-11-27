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Дело об угрозе и оскорблении экс-главы МВД Караева рассмотрят в Минске

27.11.2020 17:25 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК 27 ноя – Sputnik. Суд Московского района Минска на следующей неделе начнет рассмотрение уголовного дела об угрозе применения насилия и оскорблении главы милицейского ведомства Беларуси, сообщили Sputnik в суде.

© Sputnik
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В уголовном деле речь идет о телефонных звонках на номер "102" 16 августа 2020 года, когда пост министра внутренних дел занимал Юрий Караеев. После президентских выборов 9 августа в Беларуси начались протестные уличные акции, которые в первые дни были жестко подавлены силовиками, в основном это были сотрудники органов внутренних дел, военнослужащие внутренних войск МВД, милицейский спецназ.

"Обвиняемым по уголовному делу об угрозе применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел и о публичном оскорблении представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей проходит минчанин. Дело возбуждено по двум статьям", – сообщили Sputnik в суде.

Согласно материалам дела, мужчина обвиняется в том, что 16 августа умышленно, в целях воспрепятствования законной деятельности сотрудника органов внутренних дел, а также из мести за выполнение служебной деятельности позвонил в службу "102" и высказал угрозу применения насилия в отношении министра внутренних дел.

Он же, посягая на авторитет, честь и достоинство представителя власти, посредством телефонного звонка в службу "102" "донес до третьего лица (сотрудника службы милиции "102") информацию в отношении министра, содержащую в своем тексте оскорбительное выражение, говорится в обвинении.

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Теги: Минск
 
 
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