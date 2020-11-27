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Женщину задавил погрузчик в одном из хозяйств Шкловского района

27.11.2020 18:37 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Днем 23 ноября на территории сельскохозяйственной организации в Шкловском районе под колеса погрузчика попала 55-летняя женщина. Она погибла на месте, сообщает Следственный комитет.


Фото: Следственный комитет

За рулем погрузчика был 32-летний машинист-тракторист. Он выполнял разгрузочные работы на территории предприятия. Погрузчик двигался передним ходом, когда под его колесами оказалась 55-летняя рабочая организации. От полученных травм она скончалась на месте происшествия.

В отношении водителя погрузчика возбуждено уголовное дело за причинение смерти по неосторожности. Идет следствие.

 
 
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