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Женщину задавил погрузчик в одном из хозяйств Шкловского района
Источник материала: Tut.by
Днем 23 ноября на территории сельскохозяйственной организации в Шкловском районе под колеса погрузчика попала 55-летняя женщина. Она погибла на месте,
За рулем погрузчика был 32-летний машинист-тракторист. Он выполнял разгрузочные работы на территории предприятия. Погрузчик двигался передним ходом, когда под его колесами оказалась 55-летняя рабочая организации. От полученных травм она скончалась на месте происшествия.
В отношении водителя погрузчика возбуждено уголовное дело за причинение смерти по неосторожности. Идет следствие.
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Возбуждено уголовное дело.
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