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Пожар в помещении товарищества собственников

28.11.2020 06:41 — ЧП | БT  
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Источник материала: БT

Бутылки от спиртного, остатки продуктов и развешанная на стене БЧБ-символика. Такая картина предстала перед сотрудниками милиции, которые приехали на место пожара в помещение товарищества собственников. Локация - на проспекте Победителей в Минске. Как стало известно - это помещение является рабочим местом председателя. Отметим, о возгорании около часа ночи поступило сообщение в милицию. Разбушеваться огонь не успел. Повреждено имущество на площади примерно в 2 квадратных метра.

Но интересно другое. Спасатели, которые работали на месте, обнаружили несколько пустых бутылок из-под коньяка и остатки застолья. Следов взлома входной двери не обнаружено. И тем не менее, некоторые телеграмм-каналы уверенно, без суда и следствия, обвиняют, мол, ЧП специально устроили "борцы с БЧБ-символикой". И тут хочется еще раз повторить - следов взлома двери нет, зато есть бутылки из-под алкоголя и, похоже, остатки закуски. Пожалуй, логическая цепочка проста. Да и пожары такие во время застолья или точнее, уже после - дело обычное.

 
Теги: Минск
 
 
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Бутылки от спиртного, остатки продуктов и развешанная на стене БЧБ-символика. Такая картина предстала перед сотрудниками милиции, которые приехали на место пожара...
 
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