Россиянка попала под следствие в Минске за махинации с пенсиями

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 ноя – Sputnik. Уголовное дело возбудили в отношении гражданки России за махинациями с получением пенсии, сообщили в пресс-службе МВД Беларуси.

CC0 / Pixabay / Pixabay Гомеля Жительница втянула в махинации с квартирами всю семью

Преступную схему выявили оперативники столичного ОБЭП – ее придумала 64-летняя россиянка, которая перебралась в Беларусь и решила получать пенсию в республике.

"При оформлении документов на выплаты россиянка обманула специалистов и заявила, что в других государствах, в том числе на родине, она не получает пенсию", – сказали в МВД.

Там также уточнили, что с 2013 года гражданке удалось незаконно получить в общей сложности почти 21 тысячу рублей.

Действиям россиянки уже дана правовая оценка, в отношении нее возбуждено уголовное дело за мошенничество в крупном размере.