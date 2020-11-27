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Россиянка попала под следствие в Минске за махинации с пенсиями

28.11.2020 09:03 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 ноя – Sputnik. Уголовное дело возбудили в отношении гражданки России за махинациями с получением пенсии, сообщили в пресс-службе МВД Беларуси.

© CC0 / Pixabay
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Преступную схему выявили оперативники столичного ОБЭП – ее придумала 64-летняя россиянка, которая перебралась в Беларусь и решила получать пенсию в республике.

"При оформлении документов на выплаты россиянка обманула специалистов и заявила, что в других государствах, в том числе на родине, она не получает пенсию", – сказали в МВД.

Там также уточнили, что с 2013 года гражданке удалось незаконно получить в общей сложности почти 21 тысячу рублей.

Действиям россиянки уже дана правовая оценка, в отношении нее возбуждено уголовное дело за мошенничество в крупном размере.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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С 2013 года гражданке удалось незаконно получить в Минске в общей сложности почти 21 тысячу рублей.
 
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