Минобороны Ирана назвало убийство физика-ядерщика терактом

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 ноя – Sputnik. Министр обороны Ирана Амир Хатами назвал террористическим актом взрыв в провинции Тегеран, в результате которого погиб физик-ядерщик Мохсена Фахризаде.

Ученый был руководителем организации исследований и инноваций при Минобороны. В ведомстве рассказали, что автомобиль, в котором он находился, подвергся обстрелу.

"Через несколько мгновений, 10–15 секунд, машина Nissan, начиненная взрывчаткой, на расстоянии примерно 20 метров от его автомобиля, взрывается", – заявил Хатами в интервью порталу YJC.

По его словам, при нападении пострадали двое охранников. Сам физик, по данным агентства Tasnim, на вертолете был доставлен в больницу, где скончался.