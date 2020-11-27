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Минобороны Ирана назвало убийство физика-ядерщика терактом
28.11.2020 09:03 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 ноя – Sputnik. Министр обороны Ирана Амир Хатами назвал террористическим актом взрыв в провинции Тегеран, в результате которого погиб физик-ядерщик Мохсена Фахризаде.
Ученый был руководителем организации исследований и инноваций при Минобороны. В ведомстве рассказали, что автомобиль, в котором он находился, подвергся обстрелу.
"Через несколько мгновений, 10–15 секунд, машина Nissan, начиненная взрывчаткой, на расстоянии примерно 20 метров от его автомобиля, взрывается", – заявил Хатами в интервью порталу YJC.
По его словам, при нападении пострадали двое охранников. Сам физик, по данным агентства Tasnim, на вертолете был доставлен в больницу, где скончался.
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Бомба взорвалась вблизи машины ученого – погибший был руководителем организации исследований и инноваций при министерстве.
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