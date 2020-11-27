Лукашенко рассказал о деле врача, связанном со смертью Романа Бондаренко

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 ноя – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал некоторые подробности о деле врача Больницы скорой медицинской помощи Артема Сорокина, связанное со смертью Романа Бондаренко.

Сорокин ранее передал прессе медицинские документы погибшего минчанина и стал фигурантом уголовного дела за разглашение врачебной тайны – сведений о диагнозе пациента и результатах медицинских исследований.

"На утро Сорокин этот сбрасывает на TUT. BY документ фальсифицированный, что у него (Романа Бондаренко – Sputnik) ноль промилле (и вот некоторые тут стоят - постятся с этим ноль промилле). И зачем это делать, зачем ты фальсифицируешь эти факты? Ну был выпивший, был пьяный - зачем? И никто на него не давил. Слушайте, чтобы не было никакого давления, не нарушайте закон", - рассказал президент в эфире телеканала "Беларусь-1".

Ранее сообщалась, что уголовное дело в отношении врача БСМП расследует Генеральная прокуратура. В деле присутствует еще один фигурант - журналист портала Екатерина Борисевич . В Генпрокуратуре подчеркнули, что Борисевич не стала обращаться за комментарием к официальным органам, а "склонила врача к разглашению гостайны". Это, по данным ведомства, привело к очередному конфликту в обществе, направленному на подрыв доверия граждан правоохранительным органам и власти в целом.

Смерть Романа Бондаренко

По данным следствия, 11 ноября в милицию поступило сообщение о том, что во дворе дома на улице Червякова в Минске (так называемой "площади Перемен") произошла драка между местными жителями, вешающими ленты, и лицами, их снимающими.

В Центральное РУВД Минска был доставлен мужчина – Роман Бондаренко, которого впоследствии госпитализировали с травмами. При первичном осмотре у него выявили телесные повреждения и, как утверждают в правоохранительных органах, диагностировали алкогольную интоксикацию. На следующий день, несмотря на оказанную медицинскую помощь, минчанин скончался.

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