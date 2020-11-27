﻿ Лукашенко рассказал о деле врача, связанном со смертью Романа Бондаренко. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко рассказал о деле врача, связанном со смертью Романа Бондаренко

28.11.2020 09:03 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 ноя – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал некоторые подробности о деле врача Больницы скорой медицинской помощи Артема Сорокина, связанное со смертью Романа Бондаренко.

Сорокин ранее передал прессе медицинские документы погибшего минчанина и стал фигурантом уголовного дела за разглашение врачебной тайны – сведений о диагнозе пациента и результатах медицинских исследований.

© Sputnik / Виктор Толочко
Лукашенко прокомментировал "сливы" телефонных разговоров в Telegram

"На утро Сорокин этот сбрасывает на TUT. BY документ фальсифицированный, что у него (Романа Бондаренко – Sputnik) ноль промилле (и вот некоторые тут стоят - постятся с этим ноль промилле). И зачем это делать, зачем ты фальсифицируешь эти факты? Ну был выпивший, был пьяный - зачем? И никто на него не давил. Слушайте, чтобы не было никакого давления, не нарушайте закон", - рассказал президент в эфире телеканала "Беларусь-1".

Ранее сообщалась, что уголовное дело в отношении врача БСМП расследует Генеральная прокуратура. В деле присутствует еще один фигурант - журналист портала Екатерина Борисевич. В Генпрокуратуре подчеркнули, что Борисевич не стала обращаться за комментарием к официальным органам, а "склонила врача к разглашению гостайны". Это, по данным ведомства, привело к очередному конфликту в обществе, направленному на подрыв доверия граждан правоохранительным органам и власти в целом.

Смерть Романа Бондаренко

По данным следствия, 11 ноября в милицию поступило сообщение о том, что во дворе дома на улице Червякова в Минске (так называемой "площади Перемен") произошла драка между местными жителями, вешающими ленты, и лицами, их снимающими.

В Центральное РУВД Минска был доставлен мужчина – Роман Бондаренко, которого впоследствии госпитализировали с травмами. При первичном осмотре у него выявили телесные повреждения и, как утверждают в правоохранительных органах, диагностировали алкогольную интоксикацию. На следующий день, несмотря на оказанную медицинскую помощь, минчанин скончался.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Медик, передавший порталу TUT.BY сведения о диагнозе погибшего и результатах медисследований, стал фигурантом уголовного дела.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Две фуры столкнулись на МКАД: погиб один из водителей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

27.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
28.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика