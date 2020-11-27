|
Лукашенко рассказал о деле врача, связанном со смертью Романа Бондаренко
28.11.2020 09:03 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 ноя – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал некоторые подробности о деле врача Больницы скорой медицинской помощи Артема Сорокина, связанное со смертью Романа Бондаренко.
Сорокин ранее передал прессе медицинские документы погибшего минчанина и стал фигурантом уголовного дела за разглашение врачебной тайны – сведений о диагнозе пациента и результатах медицинских исследований.
© Sputnik / Виктор Толочко
"На утро Сорокин этот сбрасывает на TUT. BY документ фальсифицированный, что у него (Романа Бондаренко – Sputnik) ноль промилле (и вот некоторые тут стоят - постятся с этим ноль промилле). И зачем это делать, зачем ты фальсифицируешь эти факты? Ну был выпивший, был пьяный - зачем? И никто на него не давил. Слушайте, чтобы не было никакого давления, не нарушайте закон", - рассказал президент в эфире телеканала "Беларусь-1".
Ранее сообщалась, что
Смерть Романа Бондаренко
По данным следствия, 11 ноября в милицию поступило сообщение о том, что во дворе дома на улице Червякова в Минске (так называемой "площади Перемен")
В Центральное РУВД Минска был доставлен мужчина – Роман Бондаренко, которого впоследствии госпитализировали с травмами. При первичном осмотре у него выявили телесные повреждения и,
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Медик, передавший порталу TUT.BY сведения о диагнозе погибшего и результатах медисследований, стал фигурантом уголовного дела.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)