Две фуры столкнулись на МКАД: погиб один из водителей

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 ноя – Sputnik. Водитель большегрузного автомобиля погиб в результате столкновения двух фур на Минской кольцевой автодороге, сообщили в управлении ГАИ Мингорисполкома.

Авария в районе улицы Свислочской произошла около 17:30 в пятницу 27 ноября.

"Водитель грузового автомобиля Mercedes совершил столкновение с автомобилем Renault с полуприцепом, который из-за поломки остановился в первой полосе", – сказали в ГАИ.

В результате 59-летний мужчина, который находился за рулем фуры Mercedes, скончался на месте до прибытия скорой.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту ДТП проверку, устанавливая все его обстоятельства.