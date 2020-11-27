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Две фуры столкнулись на МКАД: погиб один из водителей
28.11.2020 09:03 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 ноя – Sputnik. Водитель большегрузного автомобиля погиб в результате столкновения двух фур на Минской кольцевой автодороге, сообщили в управлении ГАИ Мингорисполкома.
© Photo : ГАИ Мингорисполкома
Авария в районе улицы Свислочской произошла около 17:30 в пятницу 27 ноября.
"Водитель грузового автомобиля Mercedes совершил столкновение с автомобилем Renault с полуприцепом, который из-за поломки остановился в первой полосе", – сказали в ГАИ.
В результате 59-летний мужчина, который находился за рулем фуры Mercedes, скончался на месте до прибытия скорой.
В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту ДТП проверку, устанавливая все его обстоятельства.
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Сейчас сотрудники столичной Госавтоинспекции выясняют причины и обстоятельства аварии, произошедшей на кольцевой.
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