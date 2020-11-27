Работница СПК погибла под колесами погрузчика в Шкловском районе

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 ноя – Sputnik. Работница одного из сельскохозяйственных предприятий Шкловского района погибла под колесами погрузчика, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба Следственного комитета Беларуси.

Трагический инцидент произошел днем 23 ноября на территории организации.

"Машинист-тракторист, управляя погрузчиком, выполнял разгрузочные работы и при движении передним ходом совершил наезд на 55-летнюю рабочую, которая от полученных телесных повреждений скончалась на месте", – сказали в СК.

Там также уточнили, что следователи и инспекторы Департамента госинспекции труда осмотрели место ЧП, для изучения изъята документация по технике безопасности и охране труда, назначены экспертизы.

Шкловским райотделом СК в отношении тракториста возбуждено дело по ч. 1 ст. 144 Уголовного кодекса Беларуси (причинение смерти по неосторожности), санкция которой в качестве максимального наказания предусматривает до трех лет лишения свободы.