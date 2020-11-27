Скончался Виктор Ивановский – первый глава ассоциации футзала

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 ноя – Sputnik. Первый глава Белорусской ассоциации мини-футбола Виктор Ивановский умер на 62-м году жизни, сообщили в пятницу в организации.

"Белорусская ассоциация мини-футбола скорбит по поводу ухода из жизни Виктора Ивановского и выражает искренние соболезнования семье и близким покойного", – говорится в сообщении.

Он управлял организацией четыре года – с 1992-го по 1996-й. При Ивановском была разработана туровая система проведения чемпионата республики по футзалу.

Позже специалист был генеральным секретарем Белорусской федерации футбола, а до последнего времени руководил Первомайским физкультурно-оздоровительным центром.