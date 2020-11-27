Задержана компания, которая изготовила куклы с изображениями высших должностных лиц и повесила на путепроводах

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Милиция Могилева сообщает: задержана компания, которая изготовила шесть ростовых кукол с надписями и изображениями высших должностных лиц, повесила их на путепроводах, сфотографировала такой перформанс и разместила в Сети.

Дмитрий Игнатович, официальный представитель УВД Могилевского облисполкома: "Висящие в петле манекены обнаружили на путепроводах вблизи деревень Вильчицы и Любуж Могилевского района. Следователи дали правовую оценку действиям соучастников. Возбуждено уголовное дело за хулиганство, их арестовали".

Хочется напомнить: за свои действия придется отвечать по закону, и от наказания никто не уйдет.