Консервировал на зиму: пинчанина задержали с трехлитровой банкой марихуаны

Источник материала: Sputnik Беларусь

Сотрудниками наркоконтроля УВД Минского облисполкома во время рейда в поселке Солнечный задержали 33-летнего жителя Пинска, в его машине обнаружили трехлитровую банку высушенной и измельчённой марихуаны. Мужчина объяснил правоохранителям, что вез ее "закопать в лесу до лучших времен".

Всего у нарушителя изъято около шести с половиной килограмм наркотика. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 328 УК РБ, устанавливаются возможные покупатели наркотика.

О задержанном жителе Пинска известно, что он работал в Минске, устроился на фирму по монтажу окон, квартиру снимал, где и выращивал марихуану в свободное от основной работы время.

На съемной квартире в Минске оперативники обнаружили еще одну трехлитровую банку с тем же содержимым, а в доме в Копыльском районе, куда пинчанин регулярно ездил рыбачить, нашли целый схрон ― в погребе хранилось еще семь банок высушенной и готовой к употреблению марихуаны, а также три полимерных емкости с измельченной марихуаной объемом около 30 литров каждая.