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Консервировал на зиму: пинчанина задержали с трехлитровой банкой марихуаны

28.11.2020 11:59 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Сотрудниками наркоконтроля УВД Минского облисполкома во время рейда в поселке Солнечный задержали 33-летнего жителя Пинска, в его машине обнаружили трехлитровую  банку высушенной и измельчённой марихуаны. Мужчина объяснил правоохранителям, что вез ее "закопать в лесу до лучших времен".  

© Photo : МВД Беларуси
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Всего у нарушителя изъято около шести с половиной килограмм наркотика. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 328 УК РБ, устанавливаются возможные покупатели наркотика.

О задержанном жителе Пинска известно, что он работал в Минске, устроился на фирму по монтажу окон, квартиру снимал, где и выращивал марихуану в свободное от основной работы время.

На съемной квартире в Минске оперативники обнаружили еще одну трехлитровую банку с тем же содержимым, а в доме в Копыльском районе, куда пинчанин регулярно ездил рыбачить, нашли целый схрон ― в погребе хранилось еще семь банок высушенной и готовой к употреблению марихуаны, а также три полимерных емкости с измельченной марихуаной объемом около 30 литров каждая.

 
Теги: Минск
 
 
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Мужчина пояснил милиции, что обнаруженную у него трехлитровую банку с наркотиком вез в лес, чтобы "закопать до лучших времен".
 
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