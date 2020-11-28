В МЧС рассказали о последствиях пожара на текстильном предприятии в Могилеве

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 ноя - Sputnik. В Могилеве горело ОАО "Моготекс", занимающееся выпуском текстильной продукции, сообщает МЧС Беларуси.

Инцидент на предприятии, расположенном на улице Гришина областного центра, произошел вечером в пятницу 27 ноября. Когда спасатели прибыли на место, из отделочного корпуса ОАО шел дым, кровля была охвачена огнем.

"Работающая смена в составе 38 человек покинула цех самостоятельно", - отметили в ведомстве.

Сотрудники МЧС потушили пожар, однако повреждены установка по окраске тканей, вентиляционный канал и часть кровли. Пострадавших нет.

Сейчас специалисты устанавливают причины произошедшего. Напомним, неделей ранее на предприятии "Коминтерн" в Гомеле взорвался газовый котел.

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