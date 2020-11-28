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В МЧС рассказали о последствиях пожара на текстильном предприятии в Могилеве
28.11.2020 13:59 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 ноя - Sputnik. В Могилеве горело ОАО "Моготекс", занимающееся выпуском текстильной продукции, сообщает МЧС Беларуси.
Инцидент на предприятии, расположенном на улице Гришина областного центра, произошел вечером в пятницу 27 ноября. Когда спасатели прибыли на место, из отделочного корпуса ОАО шел дым, кровля была охвачена огнем.
"Работающая смена в составе 38 человек покинула цех самостоятельно", - отметили в ведомстве.
Сотрудники МЧС потушили пожар, однако повреждены установка по окраске тканей, вентиляционный канал и часть кровли. Пострадавших нет.
Сейчас специалисты устанавливают причины произошедшего. Напомним, неделей ранее на предприятии "Коминтерн" в Гомеле взорвался газовый котел.
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Пожар на предприятии повредил установку по окраске тканей, вентиляционный канал и часть кровли, пострадавших нет.
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